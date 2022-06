POL-PIAZ: Wohnungseinbruch in Wallertheim

Flomborn (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 31.05.2022, in Flomborn. Ein 49-Jähriger aus Flomborn bog gegen 18.55 Uhr von der Stetter Straße in die Alzeyer Straße in Richtung Alzey ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Alzeyers, der auf einem Leichtkraftrad die Alzeyer Straße in Richtung Alzey befuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Alzeyer und seine ...

