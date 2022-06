Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots)

Am Donnerstag, 02.06.2022, ereignete sich in Alzey auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Gegen 10.30 Uhr parkten ein 49-Jähriger aus Eppelsheim und ein 67-Jähriger aus Alzey mit ihren PKW jeweils rückwärts aus ihren gegenüberliegenden Parkplätzen aus und stießen hierbei zusammen. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten leichter Alkoholgeruch bei dem Eppelsheimer auf, der daraufhin freiwillig an einem Alkoholtest teilnahm. Dieser ergab einen Wert von 2,06 Promille in der Atemluft. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. An den beteiligten PKW war geringer Sachschaden entstanden.

