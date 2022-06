Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Einfamilienhaus in Ensheim

Ensheim (ots)

In der Zeit wischen Mittwoch, 01.06.2022, 17.00 Uhr und Donnerstag, 02.06.2022, 11.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in Ensheim. Unbekannte Täter brachen über ein Fenster auf der Terrassenseite und eine Balkontür gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Straße Am Kachelberg ein und durchwühlten sämtliche Zimmer. Die Täter entkamen unerkannt. Über das Stehlgut liegen gegenwärtig keine Informationen vor. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Beobachtungen oder Personen in Tatortnähe unter 06731/9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell