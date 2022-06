Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwerer Verkehrsunfall in Flomborn

Flomborn (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 31.05.2022, in Flomborn. Ein 49-Jähriger aus Flomborn bog gegen 18.55 Uhr von der Stetter Straße in die Alzeyer Straße in Richtung Alzey ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Alzeyers, der auf einem Leichtkraftrad die Alzeyer Straße in Richtung Alzey befuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Alzeyer und seine 19-jährige Sozia stürzten mit dem Leichtkraftrad. Sie zogen sich Schürfwunden zu und wurden mit dem Verdacht auf Knochenfrakturen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6 000 EUR.

