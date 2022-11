Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss auf dem Heimweg...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

...befand sich ein im Ausland lebender 44-Jährige, als er mit seinem E-Scooter am 30.11.2022 um 16:00 Uhr in der Straße Schütt in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des E-Scooter-Fahrers konnten nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Dieser reagierte nämlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Außerdem konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter schneller als die erlaubte Geschwindigkeit von 20 km/h erreichen kann. Der 44-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben. Ferner wurde dessen E-Scooter wurde sichergestellt. Der Fahrer des E-Scooters trat bereits wegen eines gleichgelagerten Falles vor circa einem Jahr in Erscheinung, weshalb auf diesen neben den Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz, auch eine empfindliche Ordnungswidrigkeitenanzeige zukommt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell