Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Warnung vor Betrugsmasche

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.11.2022 gegen 20:00 Uhr wurde eine 30-Jährige aus Bad Dürkheim Opfer von Trickbetrügern. Während der Einrichtung ihres neuen Smartphones, erhielt eine SMS von ihrer vermeintlichen Sparkasse, in welcher sie ihre Kontodaten erneut angeben sollte. Nachdem sie diese Daten eingegeben hatte, bemerkte sie am nächsten Tag, dass sie sich nicht mehr im Onlinebanking anmelden konnte. Auf Nachfrage bei ihrer richtigen Hausband konnte festgestellt werden, dass durch bislang unbekannte Täter insgesamt 1600 Euro abgebucht worden waren. Ob ihr Geld durch die Bank zurück gebucht werden kann, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei rät hier, geben sie niemals ihre Kontodaten per Email preis. Nehmen sie persönlichen Kontakt zu ihrer Bank auf. Wenden sie sich mit der betrügerischen Email an die Polizei Bad Dürkheim und erstatten eine Strafanzeige. Dies geht auch bequem vom Computer über die polizeiliche Online-Wache (www.polizei.rlp.de/de/onlinewache), per Email oder auch persönlich auf der Polizeidienststelle. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell