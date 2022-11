Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bremse und Gaspedal verwechselt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.11.2022 gegen 11:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Altenheimes in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall. Die 74-Jährige Fahrerin eines Mercedes verwechselte beim Einparken das Gaspedal mit dem Bremspedal. Aus diesem Grund fuhr sie über einen größeren Busch gegen einen dortigen Holzzaun. Das Gebüsch und der Zaun wurden hierbei beschädigt. Der Mercedes musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden 5000 Euro.

