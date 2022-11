Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schüler prallt mit Rad gegen abbiegendes Auto

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Burloer Straße;

Unfallzeit: 16.11.2022, 07.10 Uhr;

Ein zwölfjähriger Radfahrer hat sich am Mittwoch in Borken bei einem Unfall leicht verletzt. Der Junge hatte gegen 07.10 Uhr den Radweg an der Burloer Straße in Richtung Neumühlenallee befahren, als es zu dem Unfall kam: Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Wagen die Boumannstraße und wollte nach links in die Burloer Straße abbiegen. Das querende Kind prallte mit seinem Rad gegen das Auto. Es kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

