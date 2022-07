POL-DA: Viernheim: Nach Versprühen von Reizgas in Schule/Polizei ermittelt 14-jährige Verdächtige

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Ein 18 Jahre alter Mann, der sich am späten Sonntagabend (03.07.), gegen 22.40 Uhr, in Begleitung zweier Freunde auf einem Spielplatz in der Philipp-Rauch-Straße aufhielt, wurde dort nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Anwohner mit einem Revolver bedroht. Hintergrund dürfte gewesen sein, dass sich der 69-Jährige über die ...

mehr