Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: 42-Jähriger nach Fahrraddiebstahl und Festnahme in Untersuchungshaft

Griesheim (ots)

Ein 42 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt nach einem Fahrraddiebstahl und anschließender Festnahme in der Nacht zum Sonntag (03.07.) in Untersuchungshaft. Eine aufmerksame Zeugin verständigte gegen 1.30 Uhr die Polizei, nachdem sie den Mann beim Diebstahl eines Rades beobachtet hatte. Mit einer Flex durchtrennte er nach der ersten Mitteilungen das Schloss eines grünen Mountainbikes, das in der Kantstraße abgestellt war. Mit seiner Beute floh er anschließend vom Tatort und stieg in eine Straßenbahn in Richtung Darmstadt. An der Haltestelle Waldfriedhof nahmen alarmierte Polizeikräfte den 42-Jährigen schließlich fest und stellten bei ihm auch das durchtrennte Schloss sowie die Akku-Flex sicher. Er wurde festgenommen und kam in eine Gewahrsamszelle. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt führten Ermittler des Kommissariats 43 den Festgenommenen am Montag einem Haftrichter am Amtsgericht vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte den Beschuldigten in eine Haftanstalt. Ob er auch für weitere, gleichgelagerte Fälle auch als Täter in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

