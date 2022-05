Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mofafahrer auf Linienbus aufgefahren

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein 79-jähriger Rentner befuhr am Mittwochvormittag mit seinem Mofa die Dingelstädter Straße. Als der vor ihm fahrende Linienbus an einer Haltestelle hielt, kam der Mofafahrer nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Linienbus auf. Der Rentner stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Er wurde am Unfallort medizinisch versorgt. Am Mofa und dem Linienbus entstand leichter Schaden. Nach einer Stunde konnte der Bus die Fahrt fortsetzen.

