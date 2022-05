LPI-NDH: Herkunft der Schmierereien aufgeklärt

Haynrode (ots) - Ein 16-jähriger Jugendlicher im Eichsfeld muss seit Dienstag mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Polizisten kontrollierten ihn auf seinem Moped am Dienstagnachmittag in Haynrode, da am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Moped zwar versichert ist, aber so umgebaut wurde, dass die Leistung gesteigert werden konnte. Somit fuhr der 16-Jährige ohne die erforderliche Fahrerlaubnis A1. ...

