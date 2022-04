Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrerin nach Überschlag leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 01.04.2022, gegen 06:30 Uhr, hat sich ein Auto auf der L 152 zwischen Rippolingen und Bad Säckingen überschlagen. Die 19-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, ihr 22 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Die Frau war in einer Kurve auf der nassen Straße zu weit nach rechts geraten. Das Auto kollidierte mit einem Erdwall und überschlug sich. Auf dem Dach kam das Auto zum Liegen. Die Insassen konnten sich selbst befreien. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 8000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

