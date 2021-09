Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Seniorin bemerkt Einbrecher nicht - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (8. September 2021) hat eine Seniorin einen Einbrecher in ihrer Wohnung an der Dionysiusstraße nicht bemerkt. Er entkam mit Bargeld.

Gegen 21:45 Uhr sah ein Zeuge einen Mann in der Wohnung der 90-Jährigen, der diese kurz darauf verließ, sich auf ein Fahrrad setzte und davon fuhr. Der Zeuge informierte einen weiteren Anwohner, der einen Zweitschlüssel zur Wohnung der Frau hat. Die beiden Männer fanden die Seniorin im Garten. Es stellte sich heraus, dass sie keinen Besuch empfangen hatte. Gemeinsam betraten sie die Wohnung, bemerkten das fehlende Bargeld und informierten die Polizei.

Der Täter ist 25 bis 30 Jahre alt, hat ein "europäisches Aussehen" und trug einen Rucksack. Sein Fahrrad ist von der Marke "Sideblock" und hat einen auffälligen rechteckigen Lenker.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (370)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell