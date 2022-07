Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Auto gestohlen/Polizei nimmt 42-Jährigen fest

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein in einem Hinterhof in der Neckarstraße abgestellter Opel Frontera wurde in der Nacht zum Sonntag (03.07.) gestohlen. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich noch im Auto.

Am Sonntagvormittag gegen 11.00 Uhr fiel der gestohlene Wagen einer Polizeistreife in Bad Kreuznach auf. Der Wagenlenker stoppte und versuchte anschließend zwar noch zu Fuß vor der Polizei zu flüchten, konnte aber von den Beamten rasch ergriffen werden. Sie nahmen den 42 Jahre alten Fahrer, der auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, vorläufig fest. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell