Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Betrunken am Steuer

Höchst (ots)

Einen 52 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Höchst am Sonntagabend (03.07.), gegen 21.00 Uhr, in der Otto-Hahn-Straße. Rasch fiel den Ordnungshütern auf, dass der Wagenlenker offenbar unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,78 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

