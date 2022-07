Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mühltal (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen (04.07.) sucht die Polizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 8 Uhr fuhr ein silberner Kleinwagen nach bisherigen Erkenntnissen von der Odenwaldstraße in die Straße "Im Wiesengrund" ein. Kurz nach der Einmündung fuhr das Fahrzeug vermutlich mit zu geringem Seitenabstand an einer 58-Jahre alten Fahrradfahrerin vorbei. Diese wollte dem Kleinwagen ausweichen und stürzte dabei. Ohne sich um die Gestürzte zu kümmern, fuhr der Kleinwagen davon. Bei dem Sturz zog sich die Mühltalerin Verletzungen an der Schulter zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell