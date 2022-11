Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aufgefahren - hoher Sachschaden

Grünstadt - Asselheim (ots)

Etwa 5.500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag (28.11.2022) gegen 05:30 Uhr an der Einmündung Eistalstraße / Weinstraße. Zwei Autofahrer befuhren hintereinander die Eistalstraße und wollten beide nach rechts in die Weinstraße einbiegen. Bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage galt für die Abbiegenden "Vorfahrt achten". Der Vorausfahrende hielt wegen bevorrechtigten Verkehrs an. Der Nachfolgende erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf.

