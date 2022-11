Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Ruchheim (ots)

Am Abend des 28.11.2022 kam es gegen 18:00 Uhr auf der A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim im Bereich des Autobahnkreuzes Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 37-jährige Fahrer eines LKW aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf den vor ihm fahrenden PKW einer 52-jährigen auf. Der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls anschließend gegen den davor fahrenden PKW einer 49-jährigen gedrückt. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die A650 wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden vollgesperrt. Alle an dem Unfall beteiligten Personen kamen zur weiteren Abklärung ihrer möglichen Verletzungen in angrenzende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell