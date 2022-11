Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren unter THC-Einfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.11.2022 gegen 13:00 Uhr wurde ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in der Karl-Helfferich-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein Urintest von dem Mann reagierte positiv auf THC, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der junge Mann muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500EUR rechnen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtmG gegen den Mann eingeleitet.

