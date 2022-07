Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots)

Am Montagnachmittag in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.45 Uhr, wurde in der Emsstraße in Höhe der Kirche eine Straßenlaterne angefahren und erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzbergen, Tel.: 05976/948550, in Verbindung zu setzen.

