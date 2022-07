Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Kiosk eines Ferienzentrums

Haren (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in einem Kiosk eines Ferienzentrums ein, indem sie sich gewaltsam Zugang verschafften. Nachdem sie keinerlei Wertgegenstände erbeuten konnten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

