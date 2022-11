Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rotlicht missachtet - Verkehrsunfall

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec kam es am gestrigen Sonntag, 27.11.22, gegen 16:40 Uhr. Der 68 Jahre alte Fahrer des Pedelec befuhr den Radweg parallel zur L 516 von Kirchheim kommend in Richtung Grünstadt. An der Einmündung wollte er die B 271 überqueren, um auf dem Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite weiter zu fahren. Hierbei übersah er das für ihn geltende Rotlicht und stieß mit dem Pkw einer 43 Jahre alten Frau zusammen, die die B 271 von Herxheim am Berg kommend in Richtung Grünstadt befuhr und für die die Ampel "grün" zeigte. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Der Gesamtsachschaden wird mit 1.500 Euro beziffert.

