POL-MS: Eingangstür zur Tankstelle mit Ziegelstein beschädigt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagmorgen (19.7., 2:49 Uhr) an der Catharina-Müller-Straße einen Mann mit einer Flex an einem Fahrrad beobachtet und die Polizei alarmiert. Der 29-Jährige kam den eingesetzten Beamten auf einem Pedelec auf dem Gehweg aus Richtung Gasselstiege entgegen. Ein Polizist forderte ihn zum Anhalten auf, griff den ...

mehr