POL-PDNW: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom 28.11.2022, 18:45 Uhr bis zum 29.11.2022, 06:50 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat, welcher sich in der Hambacher Straße in 67435 Neustadt/W. befindet, aufgebrochen. Der Automat wurde hierzu im Bereich des Kasseneinsatzes vermutlich aufgeflext und die metallene Wand nach außen gebogen. Hiernach wurde der Kasseneinsatz herausgenommen und geleert. Der geleerte Einsatz wurde durch die Täter an der Tatörtlichkeit zurück belassen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 600 Euro.

Personen, welche zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

