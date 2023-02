Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verfolgungsfahrt

Aalen (ots)

Obersontheim: Verfolgungsfahrt - Polizei sucht nach Zeugen

Bereits am 13.01.2023 gegen 19:30 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt auf der K2665 bei Obersontheim. Nachdem die Polizei dort einen VW Transporter einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, bog dieser in Richtung Bühlertann ab. Im Anschluss beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr über Unterfischach, Oberfischach und Mittelfischach nach Hörlebach und im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit weiter nach Sulzdorf. Von Sulzdorf fuhr er weiter nach Hessental und überholte auf der dortigen Hauptstraße ein anderes bislang unbekanntes Fahrzeug trotz Gegenverkehr. Hierbei musste der Gegenverkehr stark abbremsen, nur so konnte ein Unfall vermieden werden. Der Fahrer des VW Transporters setzte seine Flucht unvermindert über Oberscheffach und Unterscheffach fort. In Unteraspach überholte er einen weiteren PKW und scherte so knapp vor diesem ein, dass es erneut beinahe zu einem Verkehrsunfall kam. Er stoppte schließlich sein Fahrzeug in Ilshofen in der Roßwiesenstraße und versuchte gemeinsam mit seiner Beifahrerin zu Fuß zu flüchten. Dabei konnten die beiden Personen festgenommen werden. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 35-jährige Mann Alkohol konsumiert hatte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ebenfalls stellten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel fest. Bei der Beifahrerin handelte es sich um eine 38-jährige Frau.

Im Anschluss wurde bei dem 35-Jährigen eine Blutprobe durchgeführt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Verkehrspolizei in Kirchberg an der Jagst ermittelt weiter und sucht unter der Telefonnummer 07904 94260 nach den gefährdeten Verkehrsteilnehmern sowie anderen gefährdeten Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell