POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hubschraubereinsatz zur Vermisstensuche

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfallflucht Zwischen 9:45 Uhr und 20:50 Uhr am Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in einem Parkhaus in der Mauerstraße auf Etage 3 geparkten PKW der Marke Mazda beim Ein- oder Ausparken. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Mazda entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei Schwäbisch Hall ...

mehr