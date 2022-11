POL-DA: Mörlenbach: Verkehrskontrolle der Polizei/Zu schnell und unter Alkoholeinfluss

Heppenheim (ots) - Ein Kellerraum in einem Rohbau in der Darmstädter Straße geriet zwischen Mittwochnachmittag (09.11.) und Donnerstagmorgen (10.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen in das Gebäude ein und verschafften sich anschließend durch eine Tür Zugang in den Keller. Dort ließen die ungebetenen Besucher diverse Werkzeuge, unter anderem einen großen Staubsauger mitgehen. Der Schaden beträgt ...

mehr