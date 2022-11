Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Kriminelle erbeuten Werkzeuge/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Ein Kellerraum in einem Rohbau in der Darmstädter Straße geriet zwischen Mittwochnachmittag (09.11.) und Donnerstagmorgen (10.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen in das Gebäude ein und verschafften sich anschließend durch eine Tür Zugang in den Keller. Dort ließen die ungebetenen Besucher diverse Werkzeuge, unter anderem einen großen Staubsauger mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 5000 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

