POL-DA: Darmstadt: Schnelle Festnahme nach Diebstahl aus Auto

50-Jähriger in Justizvollzugsanstalt gebracht

Darmstadt (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann aus Roßdorf ist am frühen Donnerstagmorgen (10.11.) nicht weit gekommen, nachdem er sich in einem Auto in der Kaupstraße zu schaffen gemacht und mehrere Gegenstände entwendet hatte. Zeugen hatten den Verdächtigen gegen 1.30 Uhr beobachtet und unmittelbar die Polizei alarmiert. Aufgrund dieser umgehenden Verständigung und mithilfe der guten Beschreibung nahmen die Ordnungshütenden den 50-Jährigen unmittelbar im Anschluss fest. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten bei ihm mutmaßliches Diebesgut sicher und zudem fest, dass gegen den Mann bereits zwei Haftbefehle, ausgestellt vom Amtsgericht Darmstadt, vorlagen. Weil er hier die angeordnete Strafe von mehr als 1000 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird er die nächsten 45 Tage verbringen müssen und sich zusätzlich nun zukünftig in einem weiteren Verfahren wegen des Diebstahls verantworten müssen.

