POL-DA: Groß-Gerau: Auto kollidiert mit Baum/60-Jährige schwer verletzt

Michelstadt (ots) - Ein Wohnhaus in der Landrat-Ackermann-Straße geriet am Mittwoch (09.11.), in der Zeit zwischen 12.15 und 20.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Ob die ungebetenen Besucher auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Hinweise bitte an die ...

mehr