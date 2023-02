Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Tankstelle eingebrochen - Unfälle

Aalen (ots)

Wört: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch fuhr gegen 14:15 Uhr eine 21-Jährige mit ihrem VW aus einem Firmenparkplatz auf die K3222 ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 56-Jährigen, die mit ihrem VW aus Wört in Richtung Dürrenstetten unterwegs war. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Beide Fahrzeugen waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet II

Eine 71-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 14:45 Uhr die Bühlstraße. An der Einmündung zur Gmünder Straße wollte sie die Straße geradeaus überqueren um in die Albstraße einzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links aus Richtung Ortsmitte kommenden 30-Jährigen und kollidierte mit deren Daimler. Die Daimler-Fahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Aalen: In Tankstelle eingebrochen

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Tankstelle an der Bahnhofstraße eingebrochen, indem sie die Eingangstür aufgehebelt haben. Aus dem Verkaufsraumwurden unter anderem mehrere Zigarettenschachteln sowie die Kasse entwendet. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 05:10 Uhr, in der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Aalen unter 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

