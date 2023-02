Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfälle und losrollendes Fahrzeug

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Auffahrunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr war eine 37 Jahre alte VW-Fahrerin auf der L1037, von der Autobahn her kommend, in Fahrtrichtung L2218, bis zur dortigen Einmündung, um anschließend nach rechts abzubiegen. Vor dem Einfahren auf die L2218 hielt sie ihr Fahrzeug an. Eine nachfolgende 52 Jahre alte Renault-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht Verletzt. An den PKWs entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Gaildorf: Auffahrunfall

Kurz vor 7:30 Uhr am Donnerstag befuhr ein 50 Jahre alter VW-Fahrer die B298 von Gschwend kommend in Fahrtrichtung Gaildorf. Auf Höhe Chauseehaus musste er sein Fahrzeug aufgrund der Verkehrslage anhalten. Eine nachfolgende 22 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Auto macht sich selbstständig

Gegen 10:15 Uhr am Donnerstag parkte ein 36-Jähriger seinen PKW der Marke Nissan in der Eichelbergstraße. Dabei zog er offenbar die Handbremse nicht fest genug an. Auf der abschüssigen Straße setzte sich der Wagen in Bewegung und prallte gegen einen Ford Ranger. Dieser wurde in der Folge auf einen BMW aufgeschoben. Durch die Kettenreaktion entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 22.000 Euro.

