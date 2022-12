Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Einbruch in Firma

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 08.12.2022, auf Freitag, 09.12.2022, stahlen Unbekannte hochwertige Geräte in einer Firma in Steinheim am Albuch.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 08.12.2022, gegen 18.30 Uhr, und Freitag, 09.12.2022, gegen 06.30 Uhr, drangen bislang Unbekannte in eine Firma in der Siemensstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangten sie über die Tür zur Werkstatt in das Gebäude. Von dort aus gingen sie wohl auch in die Verkaufs- und Büroräume. Die Täter entwendeten in der Firma eine Vielzahl an hochwertigen landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen.

Die Polizei Steinheim ermittelt nun nach den Tätern und den Geräten. Nach Angaben des Inhabers der Firma liegt der Wert des Diebesguts wohl im sechsstelligen Bereich.

Die Polizei (Telefon 07321/3220) bittet Zeugen, die in der genannten Nacht Auffälliges bemerkt haben, sich zu melden. Für die Ermittlungen nach den Tätern und dem Diebesgut kann jede Information hilfreich sein.

Hinweis der Polizei:

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde etwas gestohlen. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

