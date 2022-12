Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Mannheim) Gefährliche Körperverletzung am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim (ots)

Am Montagmittag (12. Dezember) soll ein 54-jähriger Fußgänger eine Radfahrerin im Mannheimer Hauptbahnhof vorsätzlich umgestoßen haben. Die Frau kam mit dem Fahrrad zu Fall und verletzte sich am Knie.

Kurz nach 11:00 Uhr begegneten sich der 54-jährige deutsche Staatsangehörige und die 30-jährige Fahrradfahrerin in der Lindenhofunterführung. Der Tatverdächtige stellte sich der Frau in den Weg und versuchte sie an der Weiterfahrt zu hindern. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige folgte ihr und stieß sie mitsamt dem Fahrrad um. Ein Zeuge kam der Gestürzten zur Hilfe und versuchte den Tatverdächtigen zu beruhigen.

Gegenüber einer hinzugerufenen Streife der Bundespolizei gab die Frau an, Schmerzen im Knie zu haben. Auf eine ärztliche Behandlung verzichtete sie allerdings.

Den 54-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Hintergründe für sein Verhalten sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Frau befuhr die Lindenhofunterführung mit dem Fahrrad und verstieß damit gegen die Hausordnung der Deutschen Bahn.

