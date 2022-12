Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Heidelberg) Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof - Bundespolizei sucht Geschädigte

Heidelberg (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen wurden Mittwochmittag (7. Dezember) am Heidelberger Hauptbahnhof sexuell belästigt. Nachdem der Tatverdächtige feststeht, sucht die Bundespolizei nun die Geschädigten.

Gegen 11:20 Uhr wurden Mitarbeiter der DB Sicherheit auf einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufmerksam. Dieser näherte sich in der Haupthalle zwei Frauen an und machte ihnen ein unmoralisches Angebot. Als die Mitarbeiter der Deutschen Bahn im nächsten Moment einschritten, versuchte der 34-Jährige zu fliehen. Noch am Ausgang des Hauptbahnhofes konnten sie den Mann stellen und einer Streife der Bundespolizei übergeben.

Die zwei Frauen entfernten sich in der Zwischenzeit, ohne zuvor ihre Personalien mitzuteilen.

Gegen den Mann ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Die geschädigten Frauen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell