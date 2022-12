BPOLI-KA: (Karlsruhe) Jugendliche Taschendiebinnen beklauen Reisende

Mannheim (ots) - Ein 29-jähriger Mann hat sich Freitagmorgen (2. Dezember) in der Zugtoilette eines ICE eingeschlossen, um so der Fahrkartenprüfung zu entgehen. Als Beamte der Bundespolizei ihn beim Zughalt am Hauptbahnhof in Mannheim kontrollieren wollten, griff er die Streife an. Den Beamten gelang es mit einem Spezialschlüssel, die Zugtoilette zu öffnen. ...

mehr