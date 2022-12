Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Mannheim) Angriff auf Bundespolizisten - Mann versteckt sich in Zugtoilette

Mannheim

Ein 29-jähriger Mann hat sich Freitagmorgen (2. Dezember) in der Zugtoilette eines ICE eingeschlossen, um so der Fahrkartenprüfung zu entgehen. Als Beamte der Bundespolizei ihn beim Zughalt am Hauptbahnhof in Mannheim kontrollieren wollten, griff er die Streife an.

Den Beamten gelang es mit einem Spezialschlüssel, die Zugtoilette zu öffnen. Unmittelbar folgend schlug und trat der 29-jährige irakische Staatsangehörige nach ihnen und beleidigte sie. Um den Angriff zu unterbinden, musste die Streife den Mann schließlich fesseln.

Auf der Dienststelle überprüften sie die Personalien des Mannes. Da der 29-Jährige über keinen rechtmäßigen Aufenthalt verfügte, stimmten die Beamten weitere Maßnahmen mit der Ausländerbehörde Mannheim ab.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn von der Dienststelle. Er wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubten Aufenthalts angezeigt.

