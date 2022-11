Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe:

Pforzheim (ots)

Nach Einbruch in Pforzheimer Hauptbahnhof, ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Mehrere Personen sind in der Nacht auf Samstag (26. November) in ein Lebensmittelgeschäft im Pforzheimer Hauptbahnhof eingebrochen. Drei Tatverdächtige konnten vor Ort festgenommen werden. Der entstandene Schaden liegt nach derzeitigen Ermittlungen bei etwa 2.100 Euro.

Am frühen Samstagmorgen bemerkten Zeugen, wie mehrere Personen in das Geschäft am Hauptbahnhof eindrangen. Sie informierten daraufhin die Polizei. Beamte des Polizeipräsidiums Pforzheim nahmen vor Ort einen 32-jährigen lybischen und zwei 20- und 34-jährige tunesische Staatsangehörige fest.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Personen über ein Fenster in das Geschäft eindrangen. Dort sollen sie diverse Lebensmittel entwendet haben.

Der 32-jährige lybische Tatverdächtige wurde noch am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die zwei weiteren Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller Maßnahmen von der Dienststelle entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Weitere Zeugen können sich telefonisch unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de melden.

Daniela Busse, Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim -

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell