BPOLI-KA: Bundespolizisten übernehmen Fahrdienst

Heidelberg (ots) - Am späten Mittwochabend (16. November) griff ein bislang unbekannter Tatverdächtiger den Triebfahrzeugführer der S2 mit einem Pfefferspray an. Anschließend entwendete der Unbekannte dem Geschädigten dessen Dienstschlüssel. Gegen 22:30 Uhr befand sich der Triebfahrzeugführer am Haltepunkt Heidelberg-Weststadt/Südstadt in der bereits ...

mehr