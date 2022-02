Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 33-Jähriger zieht Notbremse und sucht dann die Bundespolizei auf

Essen - Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (22. Februar) zog ein Mann bei einer haltenden S-Bahn im Hauptbahnhof Essen die Notbremse. Der Mann stellte sein eigenes Fehlverhalten fest und begab sich Bundespolizeiwache.

Gegen 18:15 Uhr informierte der Zugbegleiter der S9 die Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof, dass ein Mann in der zum Stehen kommenden S-Bahn die Notbremse gezogen habe. Der Zug in Richtung Recklinghausen Hauptbahnhof habe planmäßig am Bahnsteig gehalten und währenddessen sei die Bremse betätigt worden. Die Bundespolizisten begaben sich sofort zum Bahnsteig Gleis 7, konnten den Verursacher jedoch nicht antreffen.

Der 33-Jährige hatte sich zeitgleich aus eigenem Antrieb zur Bundespolizeiwache begeben. Mit Hilfe einer Videoauswertung konnte bestätigt werden, dass es sich bei dem Verursacher um den rumänischen Staatsangehörigen handelt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Gelsenkirchener mit über 2 Promille alkoholisiert war. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Notrufen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell