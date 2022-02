Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme im Hauptbahnhof Hamm-Fahndungserfolg für die Bundespolizei

Hamm (ots)

Am Dienstagabend (22. Februar) haben Beamte der Bundespolizei in Hamm eine 48-jährige Frau festgenommen.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die Frau in den Abendstunden am Hammer Hauptbahnhof. Hierbei wurde festgestellt, dass die Hammerin zur Festnahme durch das Amtsgericht Soest ausgeschrieben ist.

Demnach ist sie ihrer Hauptverhandlung Anfang Februar 2022 unerlaubt ferngeblieben, sodass ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde. Der Frau wird ein Diebstahl vorgeworfen, welchen sie bereits 2019 begangene hatte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die polizeibekannte Frau dem Gewahrsam in Hamm überstellt. Sie wird am heutigen Tage dem Richter am Amtsgericht vorgeführt.

