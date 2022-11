Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zugführer mit Pfefferspray angegriffen - Bundespolizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am späten Mittwochabend (16. November) griff ein bislang unbekannter Tatverdächtiger den Triebfahrzeugführer der S2 mit einem Pfefferspray an. Anschließend entwendete der Unbekannte dem Geschädigten dessen Dienstschlüssel.

Gegen 22:30 Uhr befand sich der Triebfahrzeugführer am Haltepunkt Heidelberg-Weststadt/Südstadt in der bereits abfahrbereiten S2. Der bislang unbekannte Tatverdächtige versuchte durch körperliche Gewalt eine bereits verschlossene Zugtüre zu öffnen. Durch einen Warnhinweis wurde der Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf den Vorfall aufmerksam und begab sich zu betroffener Tür. Der Geschädigte öffnete diese und wies den Unbekannten auf dessen Fehlverhalten hin. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen beiden Personen, in dessen Verlauf der Tatverdächtige dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht schlug und anschließend sein mitgeführtes Pfefferspray gegen den Zugführer einsetzte. Während der Auseinandersetzung entwendete der Tatverdächtige zudem dem Geschädigten dessen Dienstschlüssel und entfernte sich vom Tatort.

Eine Fahndung nach dem Angreifer verlief ohne Erfolg.

Der Geschädigte zog sich durch die Angriffe leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden.

Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung sowie des Diebstahls mit Waffen gegen Unbekannt aufgenommen. Die S2 ist videoüberwacht. Eine Sicherung der Aufnahmen wurde veranlasst.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegt keine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen vor.

