POL-BN: Verdächtige nach Einbruch in Einfamilienhaus in Königswinter-Oberpleis beobachtet - Täter entwendeten Bargeld und hochwertige Uhren - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am 11.08.2022, in der Zeit zwischen 08:00 und 08:15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Gustav-Freytag-Straße in Königswinter-Oberpleis ein:

Nach der Spurenlage haben sich die Unbekannten durch das gewaltsame Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zugang in die Räume verschafft, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Einbrecher neben Bargeld und zwei hochwertigen Armbanduhren auch mehrere Debit-/Kreditkarten. Mit ihrer Beute verließen sie den Tatortbereich zunächst unerkannt.

Eine Zeugin meldete bei den polizeilichen Einsatzkräften vor Ort und erklärte, dass sie gegen 08:15 Uhr drei Personen beobachtet habe, die sich auffällig in den Vorgärten der Häuser des Tatortbereiches bewegten. Hierbei hätten hätten diese Personen auch in Fenster geschaut. Die beobachteten Verdächtigen haben sich auch auf dem Grundstück des betroffenen Einfamilienhauses bewegt - zwei Personen können in diesem Zusammenhang wie folgt beschrieben werden:

kurze schwarze Haare

ca. 30 bzw. 40 Jahre alt beide mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet einer der Beiden trug eine beigefarbene

Die Beobachteten waren möglicherweise mit einem Pkw unterwegs, der in einer der umliegenden Seitenstraßen abgestellt war - hierzu liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

