POL-BN: Kontrollen im Straßenverkehr - Zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat in den vergangenen Tagen an mehreren Kontrollstellen Autofahrende gezielt nach Drogen und Alkohol kontrolliert. Auch überhöhte Geschwindigkeit wurde geahndet.

Bei einer Kontrolle am Dienstag, 09.08.2022, kontrollierte die Kradgruppe der Bonner Polizei an der Siemensstraße in Rheinbach und in der Straße An der Josefshöhe in Bonn-Auerberg. Ein Autofahrer musste die Beamtinnen und Beamten mit zur Wache begleiten, weil er unter Alkoholeinfluss Auto fuhr. Bei drei weiteren Fahrern wurden Blutproben angeordnet, weil Schnelltests einen Verdacht auf Drogen ergaben. An weiteren Fahrzeugen wurden illegale Veränderungen festgestellt. Einer der Wagen wurde daraufhin sichergestellt und abgeschleppt.

Einen Tag später, am Mittwoch, 10.08.2022, kontrollieren Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Duisdorf und der Kradgruppe entlang der L182 in Swisttal-Heimerzheim und an der B9 in Bonn-Mehlem. Hierbei wurden 39 Verwarngelder wegen Geschwindigkeitsüberschreitung verhängt. 22 Autofahrende waren so schnell unterwegs, dass sie eine entsprechende Anzeige erhielten. Bei fünf Autofahrenden wurden Mängel am Fahrzeug festgestellt, welche jetzt abgestellt werden müssen.

An beiden Tagen wurden die Beamtinnen und Beamten von Auszubildenden der Polizei Bonn begleitet. Die Kommissaranwärterinnen und -anwärter lernen derzeit im Praktikum die praktische Polizeiarbeit kennen, bevor sie im Anschluss wieder zurück auf die Hochschule gehen. Insgesamt dauert das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst drei Jahre.

