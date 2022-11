Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bei routinemäßiger Kontrolle Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagabend (16. November) leistete ein 21-jähriger deutscher Staatsbürger am Hauptbahnhof Karslruhe Widerstand gegen Bundespolizisten. Hierbei wurden keine Personen verletzt.

Gegen 21:30 Uhr kontrollierten die Beamten den Tatverdächtigen am Haupteingang routinemäßig. Der junge Mann zeigte sich von Beginn an aggressiv und unkooperativ. Trotz mehrmaliger Aufforderung, sich auszuweisen, verweigerte der 21-Jährige ein Mitwirken. Als die Beamten den Mann zur Identitätsfeststellung zur Wache am Hauptbahnhof verbringen wollten, leistete dieser Widerstand gegen die Maßnahme. Unter erheblichem Kraftaufwand gelang es den Bundespolizisten schließlich den Tatverdächtigen zur Dienststelle zu verbringen. Dort konnte ein Bundespersonalausweis aufgefunden werden.

Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verweigerung der Angaben zur Person.

