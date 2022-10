POL-GF: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Gifhorn/ Isenbüttel (ots) - An drei Orten kam es am späten Dienstagabend zu Bränden von Kraftfahrzeugen. Die Tatorte liegen in Gifhorn und Isenbüttel. Dort bemerkte eine 59-Jährige gegen 21:45 Uhr Flammen an ihrem Skoda Octavia. Diesen hatte sie etwa zwei Stunden zuvor in der Gutsstraße geparkt. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. In Gifhorn wurde ein Wohnmobil, das auf dem Parkplatz südöstlich der Stadthalle abgestellt war, in Brand gesetzt. ...

