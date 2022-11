BPOLI-KA: Gesuchter Straftäter verhaftet

Karlsruhe (ots) - Evakuierung und Sperrungen wegen Bombenfund beim Karlsruher Güterbahnhof Südstadt: 1000-Pfund-Bombe wird am 15. November 2022 entschärft Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe kommt es am Dienstag, 15. November 2022, in Karlsruhe im Bereich der Südstadt zu deutlichen Beeinträchtigungen. ...

