Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter brauchen sicheren Abstellplatz

Kaiserslautern (ots)

Wie wichtig es ist, E-Scooter nach der Benutzung ordnungsgemäß abzustellen, hat sich am Sonntag einmal mehr gezeigt. Aus der Straße "Am Nussbäumchen" meldete ein Mann am Vormittag eine Unfallflucht. Der "Verursacher": ein umgefallener E-Scooter.

Wie der 44-jährige Mann bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er seinen Mercedes am Samstagabend in einer Parklücke quer zur Fahrbahn abgestellt. Links daneben befindet sich eine unebene Grünfläche. Dort stellte der noch unbekannte Nutzer eines Elektrorollers sein Gefährt ab - allerdings blieb es nicht stehen, sondern kippte um und fiel gegen die hintere Tür auf der Fahrerseite des Pkw. Dadurch entstand leichter Sachschaden am Auto. Der Roller blieb unbeschädigt.

Die Polizei sucht nun nach dem letzten Benutzer des Leih-Scooters, der den Roller auf der Grünfläche abgestellt hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

