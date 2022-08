Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto aufgebrochen oder doch nicht?

Kaiserslautern (ots)

Weil sie einen Autoaufbruch anzeigen wollte, hat eine Frau am Sonntag die Polizei in ein Parkhaus am Stiftsplatz gerufen. Nach Angaben der 36-Jährigen stand ihr Auto zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 13:45 Uhr in dem Parkhaus. Als sie zu ihrem Wagen kam, fand sie die Heckscheibe zersplittert vor. Bei der Aufnahme des Sachverhalts und der Überprüfung der Beschädigungen am Fahrzeug kamen den Polizeibeamten allerdings erste Zweifel, denn die Schilderungen passten nicht zum Schadensbild. Vielmehr könnte es sich um einen Unfallschaden handeln. Die 36-Jährige wurde deshalb vorsorglich auf die möglichen Folgen bei Vortäuschen einer Straftat hingewiesen, sie blieb jedoch bei ihrer Aussage. Zeugen, die Hinweise geben können, werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |elz

